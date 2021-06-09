Mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye koştu

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesinde bulunan Kocaeli Adliyesi karşısındaki bir binanın bodrum inişindeki çatlağa sıkışan yavru köpeğin seslerini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmalar sonucunda yavru köpek kurtarıldı. Çıkarılan köpeğin durumunun iyi olduğu görüldü.