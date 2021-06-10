Kaçak avlanan 3 ton kalkan balığına Sahil Güvenlik ekipleri el koydu

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik TCSG-71 Bot Komutanlığı ekipleri, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yasak zamanda avlandığı belirlenen yaklaşık 3 tok ağırlığında bin 8 adet, kalkan balığı ele geçirildi. El konulan balıklar Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınarak mülkiyeti kamuya geçirildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağışlandı. Yasak zamanda kalkan balığı avladığı tespit edilen şahsa ise para cezası kesildi.