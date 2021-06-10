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10 Haz 2021 - 11:06- Gündem G: 10 Haz 2021 - 11:08

Büyükşehir, tarımsal sulama kanallarının temizliğini yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanallarının bakım ve temizliği yapılıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin mağdur olmaması için il genelindeki tarımsal sulama kanallarının temizliğini ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çok sayıda tarımsal projelerle desteklediği çiftçilerin, ekonomik değeri yüksek ürünler yetiştirerek, gelirlerinin artırılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekiplerince yapımı tamamlanan sulama kanallarıyla dere ve göletlerdeki su tarım arazileriyle buluşturularak, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

DOĞAL KOŞULLAR NEDENİYLE

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanallarının bakım ve temizliği yapılıyor. Yağışlar ve doğal koşullar nedeniyle üzeri toprak ve otlarla kapanan sulama kanalları, ekiplerin yaptığı çalışmalarla açılarak, genel temizliği yapılıyor. Büyükşehir ekipleri, kapanan ve tıkanan sulama kanallarının bakım onarım çalışmalarını periyodik aralıklarla yürütülüyor.

TARIM ARAZİLERİNİN CAN DAMARI

Ekipler, İzmit ilçesinde Güvercinlik, Bağlıca ve Düğmeciler ile Kandıra ilçesinde Ömerli mahallelerinde kapanan ve tıkanan sulama kanallarını açarak, temizliğini ve bakımını tamamladı. Tarım arazilerinin can damarı olan sulama kanallarının bakım ve temizliğinin yapılmasını memnuniyetle karşılayan çiftçiler, bu hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

# Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Haz 2021 - 11:06 - Gündem

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