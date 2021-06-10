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10 Haz 2021 - 11:07- Ekonomi G: 10 Haz 2021 - 11:10

Toyota Plaza Kocaeli Kaya’dan Fırsatlarla Dolu Haziran Kampanyası
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Toyota’nın ilimizdeki en büyük bayisi Toyota Plaza Kocaeli Kaya, yaza yeni bir otomobil ile girmek isteyenler için finansal fırsatlarla dolu bir kampanya başlattı. Toyota Plaza Kocaeli Kayan’nın Haziran ayı kampanyasında 2021 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile satışa sunulacak. Bu finans kampanyasından yararlanmak istemeyenleri ise Toyota Plaza Kocaeli Kaya’da nakit indirimi bekliyor olacak. Haziran kampanyasında; ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City’nin modellerinde 75.000 TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak.

Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yazın ilk kampanyasına; 2021 model yılı Corolla’lar 220 bin 200 TL’den, Corolla Hybrid’ler 339 bin 50 TL’den, Yeni Corolla Hatchback 299.350 TL TL’den ve Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353.400 TL TL’den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City’ler ise 222.150 TL TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yeni Yaris 219.650 TL TL’den, Yeni Yaris Hybrid ise 322.150 TL TL’den başlayan fiyatlar ile Toyota Plaza Kocaeli Kaya’daki yerini alacak.

Yüzde 1,56’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Kocaeli Kaya’nın Haziran kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.  

10 Haz 2021 - 11:07 - Ekonomi

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