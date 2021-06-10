Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
10 Haz 2021 - 11:21- Siyaset G: 10 Haz 2021 - 11:24

Çakar, “Şevki Yılmaz’a giden paralar helal mi?”

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Şevki Yılmaz ağabeyinize, sorabilir misiniz? “Mafya dediğiniz kişinin gönderdiğini iddia ettiği paralar, helal midir?” ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar gerçekleştirdiği basın açıklamasında ülke ve kent gündemine değindi. AKP-Mafya-Rüşvet Çemberi iddialarından AKP İzmit İlçe Teşkilatının söylemlerine kadar birçok konuya değinen Çakar, Sedat Peker’in Şevki Yılmaz’a gönderdiği para helal mi diye sordu.

“HÜRRİYET ÇALIŞIYOR AKP İFTİRA ATIYOR”

AKP – Mafya – Rüşvet çemberi söylemi ile açıklamasına başlayan Çakar, “Bir kent düşünün, iktidar partisi ile ilgili akıl almaz iddialar ortaya atılırken İl Başkanı dut yemiş bülbül misali sessiz, İlçe Başkanı’nın tek derdi, yıllardır kötü yönettikleri İzmit Belediyesi’ni kaybetmiş olmanın acısını içinden atamamış. İktidar partisinin temsilcilerinden Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet için akıl almaz eleştiriler ağız birliği edercesine geliyor. Belediyenin parası çarçur edilmiyor. Kendi dönemlerinin partizanca yaklaşımının aksine, parti gözetmeksizin personel alımı yapılıyor. İhaleler AKP belediyeciliğinde olduğu gibi kapalı kapılar ardında yapılmıyor, şeffaf yönetim örneği sergileniyor. Belediyenin varlıkları, vakıflara peşkeş çekilmiyor. Fatma Kaplan Hürriyet çalışıyor, AKP İlçe yönetimi ağız birliği edercesine ve çoğu zaman iftira silahını kullanarak eleştiriyor” dedi.

"İŞİMİZ OLMAZ" 

AKP İzmit İlçe Yönetimi’ne sorular yönlendiren Çakar, “Fatma Başkan ile Ekrem ağabeyi” söylemlerinde kendi ilişkilerinde olduğu gibi cemaat ağabey ve ablaları örneğinden mi ilham aldınız? Öyle ise, bizim bu türden ilişkilerle işimiz olmaz. Bizdeki ağabey, abla söylemlerimiz, hizmetkârı olduğumuz halkımıza olan sevgi ve saygımızdandır. İnsanı sevmekten, insana değer vermekten geçer” diye sordu.

“ŞEVKİ YILMAZ AĞABEYİNİZE SORUN”

Çakar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Sedat Peker konuşuyor, AKP kış uykusu misali sessizlik uykusunda. CHP’yi eleştirebildiğiniz gibi her fırsatta laiklik karşıtı olduğunu söylemeyen, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Şevki Yılmaz ağabeyinize neden iki çift laf edemiyorsunuz? İçki kötülüklerin anası, içmek haram ama alınan gelen vergi helal diyen sizler; iki gündür ulaşılamayan Şevki Yılmaz ağabeyinize, sorabilir misiniz? “Mafya dediğiniz kişinin gönderdiğini iddia ettiği paralar, helal midir?” Genel Başkanınıza neden açık yüreklilikle sormuyorsunuz? Akpli milletvekiline çanta çanta gönderildiği iddia edilen paralar, kime ait?

“TAYYİP AĞABEY SÖYLEMİNE BENZEMEZ”

Sedat Peker’in, Demirören Grubu’na kullandırılan 750 Milyon Dolar’ın ödenmediği iddiası, daha önce de CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafından 1 yıl önce sorulmuş, cevap alınamamıştı. AKP İzmit ilçe başkanı 5 yandaş müteahhiti savunma, çiftçini, esnafını, emeklinin hakkını savun. Bu konu, vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Ekrem İmamoğlu’nun Fatma Kaplan Hürriyet ile işbirliğini eleştirdiğiniz ağabey ilişkisi, bu ülkeye bir fazla hizmet etmek içindir. Ne sizin cemaat ağabey ilişkinize, ne Sedat Peker’in hitabındaki “Tayyip ağabey” söylemine benzemez.”

# chp, Fatma Kaplan Hürriyet, vergi, AKP, İzmit belediyesi

10 Haz 2021 - 11:21 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.258.330 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
MHP’den bürokrasi ziyaretleri mask
MHP’den bürokrasi ziyaretleri
“Kadın kollarımız aynı coşkuyla görevini yapıyor” mask
“Kadın kollarımız aynı coşkuyla görevini yapıyor”
“Eğitim’de adalet can çekişiyordu o da öldü” mask
“Eğitim’de adalet can çekişiyordu o da öldü”
AK Dilovası’ndan vefa ziyaretleri mask
AK Dilovası’ndan vefa ziyaretleri
“Ülkemizin insanlarına ihanet edenlerle vedalaşma vakti geldi” mask
“Ülkemizin insanlarına ihanet edenlerle vedalaşma vakti geldi”
Ünlü’den Sancaklı yorumu: “Disiplin kurulundan haberi yoktu” mask
Ünlü’den Sancaklı yorumu: “Disiplin kurulundan haberi yoktu”
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Körfez'de intihar! İş yerinde canına kıydı mask
Körfez'de intihar! İş yerinde canına kıydı
Beyin tümörünün 6 erken belirtisi! mask
Beyin tümörünün 6 erken belirtisi!
Nesibe Aydın Okullarından LGS ile ilgili ilk yorumlar mask
Nesibe Aydın Okullarından LGS ile ilgili ilk yorumlar
İnşaat halindeki binada ipte asılı bulundu mask
İnşaat halindeki binada ipte asılı bulundu
İşte Kocaelispor’un sır gibi sakladığı gündemdeki yabancılar mask
İşte Kocaelispor’un sır gibi sakladığı gündemdeki yabancılar
29 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti mask
29 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti

GALERİ

Köpeği ezip yoluna devam etti mask
Köpeği ezip yoluna devam etti
4 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı mask
4 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı
Kocaeli’de müsilaj temizliği Körfez’den başladı mask
Kocaeli’de müsilaj temizliği Körfez’den başladı
Bir buçuk asırlık tarihi binada geleceğin sanatçıları yetişiyor mask
Bir buçuk asırlık tarihi binada geleceğin sanatçıları yetişiyor
Enduro yarışları nefes kesti! Deniz ‘MEMNUN’ Kaldı mask
Enduro yarışları nefes kesti! Deniz ‘MEMNUN’ Kaldı
Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar mask
Yol kavgasında birbirlerine dehşeti yaşattılar
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL