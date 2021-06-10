Çakar, “Şevki Yılmaz’a giden paralar helal mi?”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar gerçekleştirdiği basın açıklamasında ülke ve kent gündemine değindi. AKP-Mafya-Rüşvet Çemberi iddialarından AKP İzmit İlçe Teşkilatının söylemlerine kadar birçok konuya değinen Çakar, Sedat Peker’in Şevki Yılmaz’a gönderdiği para helal mi diye sordu.

“HÜRRİYET ÇALIŞIYOR AKP İFTİRA ATIYOR”

AKP – Mafya – Rüşvet çemberi söylemi ile açıklamasına başlayan Çakar, “Bir kent düşünün, iktidar partisi ile ilgili akıl almaz iddialar ortaya atılırken İl Başkanı dut yemiş bülbül misali sessiz, İlçe Başkanı’nın tek derdi, yıllardır kötü yönettikleri İzmit Belediyesi’ni kaybetmiş olmanın acısını içinden atamamış. İktidar partisinin temsilcilerinden Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet için akıl almaz eleştiriler ağız birliği edercesine geliyor. Belediyenin parası çarçur edilmiyor. Kendi dönemlerinin partizanca yaklaşımının aksine, parti gözetmeksizin personel alımı yapılıyor. İhaleler AKP belediyeciliğinde olduğu gibi kapalı kapılar ardında yapılmıyor, şeffaf yönetim örneği sergileniyor. Belediyenin varlıkları, vakıflara peşkeş çekilmiyor. Fatma Kaplan Hürriyet çalışıyor, AKP İlçe yönetimi ağız birliği edercesine ve çoğu zaman iftira silahını kullanarak eleştiriyor” dedi.

"İŞİMİZ OLMAZ"

AKP İzmit İlçe Yönetimi’ne sorular yönlendiren Çakar, “Fatma Başkan ile Ekrem ağabeyi” söylemlerinde kendi ilişkilerinde olduğu gibi cemaat ağabey ve ablaları örneğinden mi ilham aldınız? Öyle ise, bizim bu türden ilişkilerle işimiz olmaz. Bizdeki ağabey, abla söylemlerimiz, hizmetkârı olduğumuz halkımıza olan sevgi ve saygımızdandır. İnsanı sevmekten, insana değer vermekten geçer” diye sordu.

“ŞEVKİ YILMAZ AĞABEYİNİZE SORUN”

Çakar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Sedat Peker konuşuyor, AKP kış uykusu misali sessizlik uykusunda. CHP’yi eleştirebildiğiniz gibi her fırsatta laiklik karşıtı olduğunu söylemeyen, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Şevki Yılmaz ağabeyinize neden iki çift laf edemiyorsunuz? İçki kötülüklerin anası, içmek haram ama alınan gelen vergi helal diyen sizler; iki gündür ulaşılamayan Şevki Yılmaz ağabeyinize, sorabilir misiniz? “Mafya dediğiniz kişinin gönderdiğini iddia ettiği paralar, helal midir?” Genel Başkanınıza neden açık yüreklilikle sormuyorsunuz? Akpli milletvekiline çanta çanta gönderildiği iddia edilen paralar, kime ait?

“TAYYİP AĞABEY SÖYLEMİNE BENZEMEZ”

Sedat Peker’in, Demirören Grubu’na kullandırılan 750 Milyon Dolar’ın ödenmediği iddiası, daha önce de CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafından 1 yıl önce sorulmuş, cevap alınamamıştı. AKP İzmit ilçe başkanı 5 yandaş müteahhiti savunma, çiftçini, esnafını, emeklinin hakkını savun. Bu konu, vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Ekrem İmamoğlu’nun Fatma Kaplan Hürriyet ile işbirliğini eleştirdiğiniz ağabey ilişkisi, bu ülkeye bir fazla hizmet etmek içindir. Ne sizin cemaat ağabey ilişkinize, ne Sedat Peker’in hitabındaki “Tayyip ağabey” söylemine benzemez.”