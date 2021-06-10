İYİ Parti Kartepe: “Sorunları çözüme kavuşturacağız”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, geçtiğimiz günlerde Avluburun Mahallesinde gerçekleştirdiği toplantıda Uzuntarla ve Avluburun Mahallesini birbirine bağlayan güzergah üzerindeki deforme olmuş elektrik direklerinin yenilenmesi hakkında yetkililere teşekkür etti. Başkan Tamyüksel toplantıda yaptığı açıklamada, “elektrik direkleri” ile ilgili 2 Nisan 2021 günü İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı olarak yaptığımız çağrı sonrası, hızlıca harekete geçerek yenileme çalışması yapan ve Avluburunlu hemşehrilerimizin önemli bir sorununu çözüne kavuşturan ilgili kurum ve yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

“SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ”

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel toplantıda yaptığı açıklamada, “Uzuntarla ile Avluburun mahallesini birbirine bağlayan güzergah üzerinde bulunan kullanım ömrünü tamamlamış veya yapılırken standartlara uygun yapılmadığı için kısa sürede deforme olup kırılmış ve yoldan geçen insanlar için yıllardır hem can hem de mal güvenliğini tehdit eden lakin kimsenin görmediği veya önemsemediği “elektrik direkleri” ile ilgili 2 Nisan 2021 günü İYİ Parti Kartepe İlçe Teşkilatı olarak yaptığımız çağrı sonrası, hızlıca harekete geçerek yenileme çalışması yapan ve Avluburunlu hemşehrilerimizin önemli bir sorununu çözüne kavuşturan İlgili kurum ve Yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah nasip ederde, bir aksilik çıkmazsa Avluburunlu hemşehrilerimizin yıllardır çözülmeyen başka bir sorununuda gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme ve girişimlerle çözüme kavuşturacağız.