“Müşteriler Marmara Denizi’nden çıkan balığı almıyor”

Marmara Denizi’nde oluşan deniz salyası balıkçıların geliri ile oynadı. Av sezonunun 3 ay önce kapanmasına neden olan deniz salyası esnafı da etkiledi. Konunun önemine dikkat çeken Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı, “Ocak ayının başından beri balıkçıların ağ atmasını engelledi. Balıkçılar hiçbir şekilde salya olan bölgeye ağlarını atamıyor” ifadelerini kullandı.

“HER BALIKÇI ZARARDA”

Sarı açıklamasının devamında ise “Devletimiz bununla ilgili 2 bin TL civarında bir yardım yapacağının haberini verdi fakat bu bizim için yeterli bir miktar değil. Bizden bilgi alınmadan verilmiş bir karar. Hangi balıkçılar denize çıkacak ve hangileri çıkmayacak bunlar belirlendikten sonra verilmesi gereken tutar en az 15 bin TL olmalı” ifadelerini kullandı.

“DENİZ SALYASI TAMAMEN BİTİRDİ”

Bölgede balıkçılık yapan Ahmet İmamoğlu, “Müşteriler Marmara Denizi’nden çıkan balığı almıyorlar. Satışlarımız sezon sonu nedeniyle zaten azalmıştı. Deniz salyası tamamen bitirdi. Yetkililerden gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.