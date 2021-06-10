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10 Haz 2021 - 16:29- Ekonomi G: 10 Haz 2021 - 16:31

Kocaeli iş dünyasına Moldova daveti

KSO ve KOTO koordinatörlüğünde gerçekleşen çevirim içi toplantıya konuk olan Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, iş insanlarını Moldova’da yatırım yapmaya davet etti
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) koordinatörlüğünde Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’un katılımıyla ‘Moldova Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’ çevrim içi olarak gerçekleştirildi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve  Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un ev sahipliğini yaptıkları toplantıda Büyükelçi Dmitri Croitor, Moldova’da yatırımcıya sundukları imkanlardan bahsetti ve Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini belirterek Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

KOCAELİ CAZİBE MERKEZİ

Programın moderatörlüğünü Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan üstlendi. Açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ilimiz sanayisi hakkında kısa bir bilgi vererek, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir. İlin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 41,1’dir. İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı ise yüzde 13’tür. Kocaeli yüksek teknoloji yatırımlarını çeken bir cazibe merkezidir aynı zamanda” dedi.

DOST ÜLKE MOLDOVA

Moldova ile tarihsel ve kültürel bağlar vesilesiyle oluşan yakınlığa değinen Başkan Zeytinoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Fiziki sınırımız bulunmamasına rağmen, Karadeniz Havzası’nda komşumuz kadar yakın gördüğümüz bir ülke olma özelliğine sahip. Siyasi ilişkilerimizin olumlu bir seyirde ilerlediği dost ülke Moldova ile ticari ve ekonomik bağlarımızın da son dönemde ivme kazandığı dikkat çekiyor. Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Moldova’yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştı. 3 Şubat 1992 tarihinde tesis edilen diplomatik ilişkiler, Haziran 1994’de imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ile hukuki dayanağa kavuştu.

PASAPORT YOK, VİZE YOK

Moldova ile vizelerin 1 Haziran 2014 itibariyle karşılıklı olarak kaldırılarak, vize muafiyetinin sağlanmasının ardından da 19 Şubat 2019 tarihinde Türkiye ile Moldova arasında kimlikle seyahat dönemi başladı. Moldova ile olan ticaretimize bakacak olursak, Türkiye ile Moldova’nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin gerek ülkedeki Türk yatırımları, gerekse iki ülke arasındaki gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile büyümeye devam ettiğini görüyoruz.

GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Türkiye ile Moldova Serbest Ticaret Anlaşması (STA) da 11 Eylül 2014 tarihinde imzalanmış ve 1 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiş. Türkiye, Moldova menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini STA’nın yürürlüğe girmesinin ardından kaldırdı. Moldova ise Türk sanayi ürünlerinin %97’sindeki gümrük vergilerini STA’nın yürürlüğe girmesiyle, geri kalanını ise STA’nın yürürlüğe girmesini takiben 3 ve 5 yıllık indirim takvimi kapsamında kaldırmayı taahhüt etti. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımız tarafından; Gürcistan, Malezya ve Moldova ile STA'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin yakın zamanda sonuçlandırılmasının hedeflendiğini biliyoruz.”

TİCARİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Türkiye-Moldova arasındaki ticaret verilerini paylaşan Başkan Zeytinoğlu, “2020 yılında Türkiye’den Moldova’ya 335 milyon dolar ihracat, 181 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Türkiye, Moldova’nın gerçekleştirdiği ihracatta %6,9’luk pay ile Romanya, Almanya, Rusya ve İtalya’nın ardından beşinci sırada geliyor. Moldova’nın ithalatında ise Türkiye, %7,2’lik pay ile Çin, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Almanya’nın ardından altıncı sırada yer alıyor. Türkiye’nin Moldova’ya ihracatında başlıca ürün grupları; makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bakır ve bakırdan eşya; örme giyim eşyası ve aksesuarları şeklinde sıralanıyor” dedi.

MOLDOVA’DA YAKLAŞIK 1300 TÜRK ŞİRKETİ VAR

Sözlerini sürdüren Başkan Zeytinoğlu, “Türkiye’nin Moldova’dan ithalatında ise üst sıralarda yağlı tohum ve meyveler, saman ve kaba yem, hububat, meşrubat, alkollü içkiler ile sirke geliyor. Moldova’nın ülkemizden en çok ithal ettiği ve ihtiyaç duyduğu makine, metal eşya ve demir-çelik sektörlerinde ilimiz zaten önemli bir üretim kapasitesine sahip. Türk yatırımcıların 1990’lı yılların başından beri yoğun ilgi gösterdiği Moldova’da, Türk sermayeli şirketlerin toplam yatırım hacmi 300 milyon doları geçmiş durumda. Resmi kayıtlara göre, Moldova’da faaliyet gösteren 1.300 civarında Türk sermayeli şirket bulunuyor. Yeni pazarlara açılmayı hedefleyen firmalarımızın Moldova Cumhuriyeti hakkında bilgilenme fırsatı bulacağına inandığım bu toplantıya katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek sözü Büyükelçi Dmitri Croitor’a bıraktı.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞI VAR

Büyükelçi Dmitri Croitor, ‘Moldova Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli, ülkedeki mevcut ticari hayat, pandemi sonrası iş fırsatları ve yeni pazar imkanları’ konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı. Kocaeli’nin Türkiye için önemli bir kent olduğundan söz eden Büyükelçi Dmitri Croitor, Kocaelili iş insanlarıyla bir araya gelmiş olmanın mutluluk verici olduğundan söz etti. Büyükelçi Dmitri Croitor, “Moldova Cumhuriyeti, Türkiye ile startejik ortaktır. Aynı zamanda Avrupa’nın göbeğinde bulunan bir ülke. İş yapma kolaylığı olan ülkemizde rahatlıkla şirketinizi açabiliyorsunuz. Bizim halkımız en az 3 dil konuşuyor, üniversitelerimiz çok güçlü, eğitimli insan oranımız çok yüksek ancak iş adamlarımız yok. Türk iş insanlarını yatırım yapmaya, ülkemizde üretmeye ve halkımıza iş imkanı sağlamaya davet ediyorum” dedi.

YATIRIM İÇİN DAVET ETTİ

Yatırım dostu bir mali sistemleri olduğundan bahseden Büyükelçi Dmitri Croitor, “Ülkemizde yatırım yapan iş insanlarına önemli teşvikler sunuyoruz. Çoğrafi konumumuz, çok dilli bir ülke olmamız, rekabet edilebilen işletme maliyetlerimiz, çekici mali sistemimiz, dijital kamu hizmetlerimiz, serbest bölgelerimiz ve sanayi parklarımız ile Moldova cazip bir yatırım ülkesi. Ülkemizdeki Türk yatırımlarının artmasını temenni ediyorum. İş insanlarını ülkemize davet ediyorum, gelin sunduğumuz imkanları yerinde görün” diyerek iş dünyasına seslendi. Toplantı, merak edilen soruların Büyükelçi tarafından yanıtlanmasının ardından son buldu.

# Sanayi

10 Haz 2021 - 16:29 - Ekonomi

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