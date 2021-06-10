Kubilay ve Mevlüt imzaladı

Kocaelispor sezon öncesi anlaşma sağladığı 2 futbolu İlyas Kubilay Yavuz ve Mevlüt Çelik için imza töreni düzenledi. Körfez Brunga Tesisleri’nde yer alan kulüp binasındaki imza törenine futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

GİNE’DEN MİLLİ OYUNCU GELDİ

Kocaelispor transfere hızlı başladı. İç transferde ilk olarak Mesut Özdemir’le anlaşan Körfez ekibi, dış transferde de oldukça hareketli. Kulübün ilk dış transferi Gine Milli Takımının sağ bek oyuncusu Abduolaye Cisse olmuştu. Sırbistan’ın Novi Pazar takımından transfer edilen Gineli 25 yaşındaki sağ bek 2 yıllık sözleşmeye imzasını atmıştı.

MÜTHİŞ GOLLERİ VAR

Bugün ise Körfez Brunga Tesislerinde temsilcimiz Kocaelispor imza töreni düzenledi. Flaş transferlerden biri olan Samsunsporlu taraftarlar tarafından “Yerli Messi” lakabını alan İlyas Kubilay Yavuz oldu. Sol ayağıyla attığı gollerle göz kamaştıran İlyas Kubilay Yavuz bugün Körfez Brunga Tesislerinde düzenlenen imza töreni ile kendisini 2 yıllığına Yeşil Siyahlı formaya bağlayan imzayı attı.

ESKİŞEHİR’DEN STOPER MEVLÜT

Tesislerdeki imza töreninde İlyas Kubilay Yavuz’un yanı sıra kendisini Kocaelispor’a bağlayan imzayı atan isim 23 yaşındaki Eskişehirli stoper Mevlüt Çelik oldu. Eskişehirspor’da geçtiğimiz sezon 24 kez forma şansı bulan 23 yaşındaki stoper Mevlüt Çelik, kendisini 3 yıllığına Yeşil Siyahlı renklere bağlayan imzayı atarak Kocaelispor’un kadrosuna katıldı. Çelik 1. Lig’de toplam 66 kez forma şansı yakalarken geçtiğimiz sezon 24 maçta 1 gol atma başarısını gösterdi.

İÇ TRANSFER

İmza töreninde ilk konuşan isim Kulüp Başkanı Engin Koyun oldu. Koyun, “Israrla transferleri soruyorlar. Bizler de bu camianın yöneticisi olarak gönüllerimizi, kulaklarımızı verdi. İç transferde Mervan, Bahattin, Mesut, Batuhan Yayıkcı ile anlaştık. Dış transferde Cisse ile anlaştık. Bizzat ben de izledim. Önemli bir kazanım, iyi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

KUBİLAY’I TÜRKİYE TANIYOR

Kubilay kardeşimizi Türkiye tanıyor. Ben de yakından takip ediyorum. Devre arasında da istemiştik. Bir birimize söz verdik. Ben de şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum dedi. İddialıyım, Kubilay bu ligin Messi’si olacak. Şehre yakın kardeşimiz. Kendisine hayırlı olsun. Sözünün eri olan kardeşimize teşekkür ediyorum.

DÜN DE AYNISINI SÖYLEDİM

Eskişehir camia takımı. Burada önemli başarılara imza atmış bir kardeşim. 23 yaşında. Mevlüt’e dün de söyledim, bizim yumuşak taraflarımız var ama sert taraflarımız da var dedim. Kendisine de söyledim. Kocaelispor bir markadır. Daha büyük kulüplerde oynamalarını diliyorum” dedi.

KENDİMİ DÜŞÜRMEDİM

İmza töreninde konuşan Kocaelispor’un yeni transferi İlyas Kubilay Yavuz, “Hocamız geçen sene beni sonradan oyuna alıyordu. Takdiri buydu. Oyundayken katkı verebileceğimi biliyordum. Aldığım paranın hakkını vermeye çalıştım. Pozitif kalmaya çalıştım. Geçtiğimiz sezonda Samsunspor’a iyi katkı verdiğimi düşünüyorum. Ben oynamayı özledim. İnşallah Kocaelispor’a iyi bir katkı vereceğim” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN KENDİMİ HAZIR TUTACAĞIM

Yeni transferlerden Mevlüt Çelik, “Kocaelispor çok büyük bir camia. İnşallah bu takıma elimizden gelen en büyük katkıyı veririz. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Ben bu forma savaşının içinde olacağım. Her zaman kendimi hazır tutacağım. Çünkü hazır olduğunuzda o forma şansı size geliyor” diyerek sözleşmeye imzasını attı.

EN AZ 2 YILLIK

Tekrar sözü alan Başkan Koyun, “Ben 1 yıllık sözleşmelere çok sıcak bakmıyorum. İlyas’la 2 yıllık, Mevlüt’le 3 yıllık sözleşme imzaladık. Eğer yaş 21-22 bandındaysa 3 yıl daha iyi. Daha ileriyse en az 2 yıllık olmalı. Güzel transferler yaptığımıza inanıyoruz.

ÇOK HASSAS DAVRANIYORUZ

Hocamızın bize verdiği rapor doğrultusunda bugün itibarı ile transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. O rapora göre hareket ediyoruz. Acele etmeden kulüp için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Hassasiyetle transfer komitemiz çalışmasını sürüyor. Acele etmeden, her bölgeye 2-3 alternatif ayarlayalım diyoruz. İnanın o kadar hassas davranıyoruz ki.

ORTAK AKILLA TRANSFER YAPIYORUZ

Bir süzgeçten geçip isimler hocamıza gidiyor. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Ne yönetim kurulu ne de hocamız kafasına göre karar vermiyor. Ortak akılla kararlar veriyoruz. Samimi bir duruşumuz var. Bazen yanılabiliriz. Ama yanılmamak için olağanüstü bir mücadele veriyoruz. Kaliteli oyuncu getirmeye çalışıyoruz. Kulübü gereksiz transferlerle boğmak da kesinlikle istemiyoruz.

FUTBOLCUNUN TORPİLLİSİ OLMAZ

Bir kere şunun altını çiziyorum. Benim olduğum yerde şunu her zaman net bir şekilde ifade ediyorum. Futbolcunun torpili olmaz. Bu işte hatır gönül olmaz. Buna kesinlikle izin vermeyiz. En faydalı isimleri kulübe kazandırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman arayanlar oluyor. Ama bu kavun değil ki kardeşim iyi çıkmadı yenisini alalım. Biz hak edeni hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İlyas Kubilay Yavuz 2 yıllık, Mevlüt Çelik 3 yıllık mukavelelere imzasını attı.