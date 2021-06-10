Şarampole devrilen traktörünün altında can verdi

Kaza, öğleden sonra, Gölcük'ün Mamuriye Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçeye giden İlyas Tan’ın kontrolünden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas Tan'ın cansız bedeni, morga götürüldü.