Aşılamada 4 yeni gruba geçiliyor

Corona virüsü salgınına karşı aşılama programında meslek gruplarının tanımlanmasına devam ediliyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor” dedi. Bakan Koca, paylaşımında “Bu güce güvenin” mesajına da yer verdi.

BERBER VE KUAFÖRLER İÇİN AŞI KARARI

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de aşılanmaya başlanacağını ifade etti. Koca, “Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin” dedi.

AVUKATLAR DA PROGRAMA DAHİL OLUYOR

Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı programına dahil olduğunu belirtti. Koca, “Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin” dedi.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 98'e çıktı. Can kaybı da 96 artarak 48 bin 524'e yükseldi.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan bilgilere göre, saat 20:07 itibariyle toplam 32 milyon 221 bin 331 aşı yapıldı. Platformda yer alan bilgilere göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 734 bin 403, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 13 milyon 486 bin 928 oldu.