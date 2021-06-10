Umut Karagöz çok korkuttu!

İlimizin başarılı gazetecilerinden Umut Karagöz, pazartesi günü arkadaşları ile yaptığı halı saha maçının ardından fenalaştı. Bir müddet evinde kalan Umut Karagöz, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gitti. Acil serviste yapılan tetkiklerin ardından Umut Karagöz’ün kalp krizi tahlilleri normalin üzerinde çıktığı görüldü. Bunun üzerine koroner yoğun bakım ünitesine tedbir amaçlı yatırıldı. Umut Karagöz’ün genel durumunun iyi olması sevindirdi. İzmit Belediyesi Basın Yayın Biriminde çalışan Umut Karagöz yaptığı paylaşımda “3 gün sonra yoğun bakımdan çıktık çok şükür. Son bir anjiyodan sonra inşallah evimize gideceğiz. Arayan soran herkesten Allah razı olsun” dedi.