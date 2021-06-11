Su tasarrufu farkındalığı şehrin tamamına yayılıyor

İzmit Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası’nda tasarrufa dikkat çekmek amacıyla esnaf ve vatandaşlara su tasarruf aparatı dağıtımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu, Muhtar Hizmetleri Masası Koordinatörü ve Meclis Üyesi Süleyman Şen, Zabıta Müdürü Ümit Fındık ile İzmit Çınar Ekibi, Doğu Kışla Pazar alanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşa su tasarruf aparatı dağıttı.
GELECEĞE DÖNÜK KAZANÇ
Pazar esnafını ziyaret ederek kolaylık dileyen İzmit Belediyesi üst kadrosu, esnaf ve vatandaşa dağıtılan su tasarruf aparatının geleceğe dönük kazançlarını anlattı. Hem bütçeye hem çevreye katkı sağlayacak olan su tasarruf aparatlarını dağıtan İzmit Çınar ekibi, aynı zamanda vatandaşlara selvi fidanı ve alışveriş çantası hediye etti. Vatandaşlar, çevreye saygılı su aparatları dağıtımından memnun kaldıklarını belirterek teşekkürlerini ve Başkan Hürriyet’e selamlarını ilettiler.
HALKIN İÇİNDE OLACAĞIZ
Pazar esnafını ziyaret ederek vatandaşları dinleyen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit Belediyesi olarak pazar esnafımızı dolaşıyoruz, hal ve hatırlarını soruyoruz. İzmit Belediyesine yönelik taleplerini direkt olarak kendilerinden dinliyoruz. Herkese dokunabilmek adına İzmit Belediye olarak her zaman sahada, halkın içinde olacağız.
‘BÖYLE BİR HİZMET SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM’
Bugün esnafımıza yüzde 30 su tasarrufu sağlayan aparatlarımızı dağıtıyoruz. Daha önce birçok esnaf ve vatandaşımıza dağıttık. Bugün de pazar yerinde gerek pazar esnafımıza, gerek alışveriş yapan vatandaşımıza su tasarrufu sağlayan aparatlarımızı dağıtıyoruz. Böyle bir hizmet sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.