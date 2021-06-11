Çay Simit İzmit ünlü isimlerle evlere konuk olmaya devam edecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in kentin tanınırlığını ve yöresel değerlerinin bilinirliğini arttırmak adına hayata geçirdiği Çay Simit İzmit sohbet programı, yine muhteşem bir bölümle geliyor. İzmit’i anlatan ilk ulusal program Çay Simit İzmit, ünlü isimlerin konuk olduğu yeni bölümünde taze çay gibi sımsıcak, çıtır çıtır simit gibi lezzetli sohbetleriyle İzmitler’in neşesi olmaya devam edecek.

PERA VE TANJU BABACAN

Sanata ve sanatçıya destek veren İzmit Belediyesinin, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelerce bilinmesine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirdiği Çay Simit İzmit, muhteşem bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Çiçek Dilligil’in moderatörlüğündeki Çay Simit İzmit programının bu ay ki konukları, sevilen müzik grubu PERA’nın üyeleri Gökhan Mandır, Hakan Ünalan, Kaya Sevinç ve Arda Algan ile Kırmızı Sakallı Modacı olarak bilinen Tanju Babacan olacak.

ALZHEİMER YAŞAM EVİ’NDE

İlk bölümü İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde çekilen sohbet programının sürprizle dolu ikinci bölümüne İzmit Belediyesinin yeni hizmete geçirdiği Alzheimer Yaşam Evi kapılarını açtı. Başkan Hürriyet, çekimleri yerinde takip ederek konuklarla yakından ilgilendi.

27 HAZİRAN SAAT 15.00’TE

Çayların içildiği, simitlerin yendiği, bol kahkahalı ve müzik dolu Çay Simit İzmit, pandemi döneminde evlerinde vakit geçiren İzmitlilere moral olmaya devam edecek. İlk bölümü vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Çay Simit İzmit sohbet programının ikinci bölümü, 27 Haziran Pazar günü saat 15.00’te İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in Youtube kanalında yayınlanacak.