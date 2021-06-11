Konservatuvar Elektrik Gitar Bölümü öğrencilerinden yıl sonu konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Elektrik Gitar Bölümü öğrencileri yıl sonu konseri düzenleyecek. Konserde Elektrik Gitar Bölümü’nde eğitim gören lisans seviyesindeki öğrenciler performanslarını sergileyecek. Yıl sonu konseri Pandemi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden izlenecek. 13 Haziran Pazar günü yayınlanacak konser 14.00’de başlayacak.
JAZZ STANDARTLARI SESLENDİRİLECEK
Konserde Elektrik Gitar Bölümü’nde eğitim gören Barış Bölükbaş, Barış Çetinkaya ve Reyhan Toy, Jazz standartlarının yanı sıra elektrik gitar için yazılmış modern eserler seslendirecek. Öğrencilere bölüm eğitmeni Sencer Özbay da son eserde eşlik edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.