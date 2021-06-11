İzmit Belediyesi üst kadrodan Pazarcılar Odası’na ziyaret

İzmit Belediyesi üst yönetimi, Doğu Kışla Pazar Alanını ziyaret ederek esnafa kolaylık diledi. Ekip Çevre Koruma Haftası kapsamında İzmit Çınar Ekibi ile birlikte esnaf ve vatandaşlara yüzde 30 su tasarrufu sağlayan aparatları dağıtarak, selvi fidanı ve alışveriş torbası hediye ettiler.

DOĞAYA SUNACAĞI KATKI

Esnaf ziyareti sonrası İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatör Ozan Aksu, Muhtar Hizmetleri Koordinatörü ve Meclis üyesi Süleyman Şen ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’i yerinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında pazar esnafının istek ve talepleri hakkında konuşuldu. Ayrıca dağıtılan su aparatlarının doğaya sunacağı katkılar detaylı olarak anlatıldı. Ziyaretleri ve hediyelerinden dolayı Başkan Serim, ekibe teşekkür etti.