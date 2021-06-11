Cedit’te kentsel dönüşüm için ilk yıkım!

İzmit Belediyesi önceki dönem Başkanı Nevzat Doğan döneminde başlayıp mağduriyete neden olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Büyükşehir’e devredilen proje kapsamında bugün ilk kazma vuruldu. Yüksek maliyet nedeniyle devredilen proje ile Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

“İKİ EKİP HALİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Geçtiğimiz Mart ayında uzlaşma görüşmelerinin başladığı Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için ilk yıkım bugün gerçekleştirildi. Bin 541 hak sahibini ilgilendiren kentsel dönüşüm projesi kapsamında gazetecilere bilgi veren Cedit Projesi Koordinatörü Emre Özkan, “Biz bu çalışmalara 2020’nin Eylül ayında başladı. Çalışma sürecimiz hız olduğu için, İzmit Belediyesi’nden verileri temin ettik. Hak sahiplerini belirledik. Hakkaniyet anlamında bir düzenleme yaptık. Bakanımız buraya gelip görüşmeler yapıldıktan sonra çalışma ofisi kuruldu. Haftanın 7 günü saat 8:30 ile 17:30 arası mesai yapıyoruz. İki ekip halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız hızlı ilerliyor” dedi.

“15 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI”

Yıkılmaya hazır 5 bina daha olduğunu söyleyen Özkan, “Gelen vatandaşların yüzde 80’i ile uzlaşma sağladık. Vatandaşlar gayet olumlu bakıyor. Geri kalan yüzde 20’i ile miras, vesayet gibi hukuksal nedenlerden dolayı anlaşamadık. Günde ortalama 30 kişi ile görüşüyoruz. 19 Milyon liralık bir anlaşma yaptık. Şu ana kadar 13 milyon liralık ödeme yapıldı. Ödemeleri kesinlikle bekletmiyoruz. Bugün itibari ile Cedit Mahallesi, Eski Hastane Sokak, No 79, 4159 ada 12 nolu parseldeki iki katlı binanın yıkımını yapacağız. Yıkılmaya hazır ise 5 binamız daha var. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİN 105 KONUT İNŞA EDİYORUZ”

Yıkım alanında açıklamalarda bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanı Sebahattin Yamak, "Bugün İzmit için önemli bir gün. Cedit 6 yıllık hikayesi olan Cedit Mahallesi'nin inşası için ilk binamızı bugün yıkıyoruz. Bu projede hem ekonomik hem manevi olarak yardımı olan Tahir Büyükakın'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Cedit halkı ve İzmitlilere teşekkür ediyoruz. Büyükakın bu projenin yürümez hale geldiğini gördüğünde elini taşın altına koydu. İlk projede bin 500 konut tasarlanıyordu. Bakanlığımızın yatay mimari hassasiyeti sonrası bin 105 konut inşa ediyoruz. Bin 541 hak sahibi var. Biz de bin 105 konutun inşasına başlayacağız. Burası topagrafya ve coğrafya açısından bizim en eski mahallemiz. Afetlerde sıkıntılar yaşanan yangınlarda itfaiyenin giremediği bir yer burası” dedi.

“TAHİR BÜYÜKAKIN’IN BAŞARISIDIR”

Yamak sözlerinin devamında, “Cedit'e yaşanabilir bir mahalle inşa edeceğiz. Burada 2 bin kişilik nüfusu seyrelteceğiz. Burası sosyal donatı alanları, yasam alanları ile beraber güzel bir yer olacak. Yüzde 36'lık bir kesim vatandaşımız ile anlaşma sağladık. 230 vatandaşımıza 19 milyonluk bedel anlaşması yaptık. 13 milyonunu ödedik. Hem ekonomik anlamda hem başka alanlarda sıkıntımız yok. Cedit Projesi Türkiye'de belki de eşi olmayan bir proje. Bu projenin maliyetinin yüzde 67'sini bakanlığımız yüzde 33'ünü vatandaşımız karşılıyor. Bu başarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın başarısıdır" ifadelerinde bulundu.