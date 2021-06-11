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11 Haz 2021 - 11:44- Gündem G: 11 Haz 2021 - 11:47

Kuruçeşme tramvay hattında hummalı çalışma

Tramvay Projesi kapsamında D-100 İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden Kuruçeşme’ye ulaşımın sağlanacağı yolda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
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Plajyolu’ndan Kuruçeşme’ye uzatılacak tramvay hattı kapsamında D-100 İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden Kuruçeşme’ye ulaşımın sağlanacağı yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara hız verildi. Tramvay hattının güzergâhı olan eski yol, yapımı süren yeni yolun tamamlanması sonrası kapatılacak. Kuruçeşme’ye araç trafiği batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinde yapılan yeni yolla sağlanacak. Mevcut yoldan tramvay hattı geçecek.

YOL GENİŞLETİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonundan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlanacak. İzmit batı gişelerinden Kuruçeşme’ye giden 900 metre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mesai ile çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Ekstra 2 şerit daha eklenerek genişletilecek ve asfaltlanacak yeni yoldan Kuruçeşme, Derince ve Körfez istikametine D-100 üzerinden araç trafiği akışı sağlanacak.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Yeni yolun en kısa sürede tamamlanması için iş makinesi sayısını da artırarak tempoyu arttıran Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında D-100 yönüne gidiş için batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlayacak ve Kuruçeşme kavşağını yeniden düzenleyecek. Mevcut araç trafiğinin yapıldığı yoldan tramvay hattı geçecek.

2 ADET YAYA KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Proje kapsamında Acıbadem Hastanesi önüne yapılacak yaya köprüsü için temel kazıkları çakılmaya başlandı. Proje kapsamında Acıbadem Hastanesi önü ve İzmit Lisesi önüne iki adet yaya köprüsü yapılacak. Plajyolu Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek olup toplamda 812 metre çift hat tramvay hattı projesi kapsamında 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak.

ESKİ YAYA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfının önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesinin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.
# proje, Acıbadem

11 Haz 2021 - 11:44 - Gündem

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