Öğretmenler dereleri kontrol etti öğrenciler çöp topladı!

Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel sahilinde farkındalık oluşturmak adına temizlik çalışması yaptı. Organizasyona Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Grup Müdürü Ferhan Uğur, Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçedeki okullarda görev yapan müdürler, öğretmenler, kurum amirleri ilçedeki dereleri denetleyerek, atıkların tespiti yaptı. Öğrenciler ise sahilde çöp topladı.

RAPOR VALİLİĞE SUNULACAK

Gerçekleşen organizasyonda konuşan Canbaba, “Başiskele’de yapılan toplantının ardından öncelikle temizleme ve kirliliği engel olmaya yönelik eylem planı hazırlandı. Biz de Karamürsel olarak farkındalık oluşturma adına çalışma başlattık. İlçedeki dereleri gruplar halinde öğretmenlerle Marmara Denizi’nin kirlenmesine neden olan yerler tespit edilerek ve fotoğraflanarak rapor halinde valiliğe sunulacak” dedi.