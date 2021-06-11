Öğretmenler dereleri kontrol etti öğrenciler çöp topladı!

Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel sahilinde farkındalık oluşturmak adına temizlik çalışması yaptı. Organizasyona Karamürsel İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Grup Müdürü Ferhan Uğur, Karamürsel İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçedeki okullarda görev yapan müdürler, öğretmenler, kurum amirleri ilçedeki dereleri denetleyerek, atıkların tespiti yaptı. Öğrenciler ise sahilde çöp topladı.
RAPOR VALİLİĞE SUNULACAK
Gerçekleşen organizasyonda konuşan Canbaba, “Başiskele’de yapılan toplantının ardından öncelikle temizleme ve kirliliği engel olmaya yönelik eylem planı hazırlandı. Biz de Karamürsel olarak farkındalık oluşturma adına çalışma başlattık. İlçedeki dereleri gruplar halinde öğretmenlerle Marmara Denizi’nin kirlenmesine neden olan yerler tespit edilerek ve fotoğraflanarak rapor halinde valiliğe sunulacak” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.