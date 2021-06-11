MCP Kartepe İlçe Başkanı Avcı oldu

Millyetçi Cumhuriyet Partisi’nin İl Başkanı Varol Tantoğlu ve yönetimi teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırdı. İlhan Avcı’nın Kartepe İlçe Başkanı olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

“ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA BAĞLI OLACAĞIZ”

Başkan Avcı ise yaptığı açıklamada, “Almış olduğum bu kutsal görevi bu memleket evladı olarak yerine getireceğime ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak bu yolda ilerleyeceğimizin de sözünü veriyoruz” dedi.