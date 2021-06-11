Milletvekili Şeker Başiskele’yi gezdi

Başiskele ziyaretinde Vezirçiftliği Mahallesi’nde esnaf ziyaretiyle Başiskele turuna başlayan İlyas Şeker’e AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimi eşlik etti. Esnaf ziyareti ardından Başiskele’de yapılan hizmetleri ve yapımı devam eden projeleri Şeker’e yerinde anlatan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.