AKP Yenikent piknikte buluştu

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte mahalle yönetimleri ile tanışma ve kaynaşma toplantıları organize eden AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir etkinliğe daha imza attı. AKP Yenikent Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda organize ettiği piknik gerçekleşti.