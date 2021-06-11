Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’i makamında ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunduğu ziyarette ilk olarak konuşan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, “Körfez, sanayisiyle, doğasıyla, turizmiyle gerçekten önemli bir ilçe. Başkanımız yapılan projeleri anlattı, gerçekten Körfezliler için önemli projeler. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ

Başkan Şener Söğüt de Körfez’de 2021 yılı itibari ile projelerin tek tek startını vermeye başladıklarını belirterek, “Körfez’de değişim hız kesmeyecek. Pandemiye rağmen projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Körfez’i güzelleştirirken, geleceği daha emin adımlarla taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrasında Başkan Söğüt, Başkan Demir’e plaket takdim etti.