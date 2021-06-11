Mutlu: “İnsanlarımız patlama noktasına geldi”

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu Sabri Yalım Parkı’nın karşısında basın açıklaması gerçekleştirdi. Mutlu’ya İlçe Başkanları ve Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Başkanı Reyhan Şengül eşlik etti. Mutlu yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşerilerim; ülkemizin, şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün katlanmaktadır. Siyasetteki skandallar, ekonomideki beceriksizlikler ve salgın süreci derken insanlarımız adeta patlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar, içten içe gülüyorlar” ifadelerini kullandı.

“ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR”

Mutlu açıklamalarının devamında ise, “Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyorlar, onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar.

“SİYASET-MEDYA-MAFYA”

Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahsunlar ordusu, iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışları gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakatin esas alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini umursamamaktadır.

“ZOR GÜNLERDE YALNIZ KALDILAR”

Kıymetli hemşerilerim; yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün - kötü gün demeden vergi toplayanlar; esnafımızı ve topyekûn insanımızı zor günlerinde yalnız bıraktılar. Vatandaşın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar.

“DERT SAHİBİ YAPTILAR”

Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. "Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz." diyerek insanımızın duygularını sömürdüler; vatandaşımıza zor günlerinde sırt çevirdiler” ifadelerini kullandı.