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11 Haz 2021 - 17:29- Eğitim G: 11 Haz 2021 - 17:32

Şehit Fatih Karagöz’ün anısına okuduğu okulda kütüphane açıldı

5 Şubat 2020 yılında Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün anısına Uzuntarla Mahallesi’ndeki okuduğu okul olan Kubilay Ortaokulu’nda Kütüphane açıldı.
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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz Kütüphanesi’nin açılış törenine Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbay, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe Yöneticileri, şehidimiz Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün anne ve babası Havva-Selahattin Karagöz ile kardeşi, okul müdürü İsmail Çolak, okul öğretmenleri, veliler ve şehidin devre arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Kubilay Ortaokulu Müdürü İsmail Çolak, ardından ise şehidimizin devresi Jandarma Astsubay Osman Özbek kısa bir konuşma yaptı. Şehidimiz Fatih Karagöz ve tüm şehitlerimiz adına Fatiha okunup dua edildi. Okulun Müzik Öğretmeni Murat Ökdemir ve Matematik Öğretmeni Erşah Duruşah tarafından hazırlanan Türkü Dinletisi gerçekleşti.

 “BİR KÜTÜPHANE BİN HAPİSHANE KAPATIR”

Açılış konuşmasını yapan Kubilay Ortaokulu Müdürü İsmail Çolak, “İnsanların hayatlarını kurtarmak uğruna hiç düşünmeden kendi hayatını feda eden şehidimiz Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz adına Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde devre arkadaşları tarafından, şehidimiz bu okuldan mezun olduğu ve okulunu çok sevdiği için okulumuzda yapılan kütüphanenin açılışı için bir arada bulunuyoruz” diyerek şehidimizin anne ve babasına şükranlarını sundu ve şöyle devam etti: “Selahattin Bey, Hava Hanım böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için ellerinizden öpüyoruz. Unutmayın bu kütüphane okul burada olduğu sürece daim kalacaktır. Buraya gelen her öğrenci, her veli, her misafir, her görevli Fatihimizin adını görecek ve Fatihimizin adı böylece yaşamış olacaktır. Cehaletle verdiğimiz savaş doğrultusunda Şehidimiz Fatih Karagöz adına yaptığımız bu kütüphaneyi sadece okulumuz kütüphanesi olarak değil, bölge kütüphanesi olarak kullanmak istiyor; her annemize, her babamıza, her kardeşimize, okul öncesinden başlayarak tüm öğrencilerimize haftada en az bir kitap okutmayı arzuluyoruz. Anne ve baba okursa bütün aile okur, Kubilay Ailesiyle okuyor sloganı ile bir yıldır sürdürdüğümüz Ailece Kitap Okuma Projesi’ni kütüphanemizle daha etkin ve daha güçlü bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum.”

“BU DÜNYADA GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ”

Şehidimiz Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz yaptığı konuşmada; “Aslında bugün benim normalde acı günüm ama ben bu acıyı kalbimin derinliklerine gömdüm. Güzel bir kütüphanenin açılışı ve oğlumun da çok mutlu olduğu bir günde buradayım bu yüzden üzmüyorum kendimi. Bana bu evladı doğuran anne aramızda bana böyle güzel evlatlar verdiği için buradan teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Kütüphane açılması çok güzel bir şey. Milletimiz, gençlerimiz için güzel bir şey. Çok büyük mutluluk duyduk. Buna vesile olan beraber okuduğu arkadaşları vesile oldu. Bu dünya gelip geçici. Dedem, babam, kardeşim, oğlum öldü, bir gün ben de öleceğim. Ölmeden bu dünyada güzel şeyler yapmak istiyoruz. Rabbim bütün güzellikleri hepimize versin, güzel şeyler yapmayı bizlere nasip etsin. Bu güzel kütüphaneyi açmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah vatanımızı milletimizi koruyacak yeni Fatihlerimiz güzel Fatihlerimiz olsun acısı dursun güzel tarafından bakıyorum. Allah hepinizden razı olsun haklarınızı helal edin” dedi.

“BU ÜLKEYİ BİZE VATAN KILAN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ RAHMETLE MİNNETLE ANIYORUZ“

Şehidimiz Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ü rahmet ve minnetle anan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Fatihimiz gibi bin yıllık tarihimizde Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya girişinden bugüne bu ülkeyi bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bu Fatihleri, bu şehitleri yetiştiren annelerimiz babalarımız bugün burada. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Şehidimizin arkadaşlarını tebrik ediyorum. Onlar bir gayretin içerisine girdiler ve böylesine güzel bir teşebbüse öncülük ettiler. Destek olan kurumlarımıza teşekkür ediyorum güzel bir kütüphaneyi yine yeni Fatihlerin yetişmesi amacıyla bugün birlikte açılışını yapacağız. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.  Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz adına yapılan kütüphanenin açılış törenine katılım ve katkı veren Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar’a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a, Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz’e ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbay’a plaket takdim edildi. Şehidimizin anne ve babası Havva-Selahattin Karagöz’e İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbay tarafından hediye verildi.

Plaket takdiminin ardından ise protokol üyeleri tarafından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Ardından katılımcılar hep birlikte toplu fotoğraf çektirdi. 

# Okul, aile, eğitim

11 Haz 2021 - 17:29 - Eğitim

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