Güncel vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Haziran Cuma gününün verilerine göre, 224 bin 128 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784’e ulaştı.
YENİ VAKA SAYISI 6 BİN 261
Bugün, semptom gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359’a çıktı. Can kaybı da 69 artarak 48 bin 593’e yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI BİNİN ALTINDA
Son 24 saatte, 6 bin 217 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 997 oldu.
DÜN 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 10 Haziran verilerine göre, semptom gösteren 563 hastayla birlikte 6 bin 408 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 96 kişi hayatını kaybederken 6 bin 895 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.