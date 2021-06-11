Özdilek’ten Babalar Günü’ne Özel Hediye Çeki

14 - 20 Haziran tarihleri arasında Özdilek Ev Tekstili mağazalarından, departman mağazalarından, hipermarketlerinden ve Özdilekteyim.com’dan tek seferde yapacağınız 300 TL tutarındaki giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinizde

30 TL indirim çeki anında hediye ediliyor.

Benim babam armağanların en güzeline layık diye düşünenler için Özdilek, bu sene de en keyifli hediye seçeneklerini kullanıcıları için sunmaya devam ediyor. Siz de yerli ve yabancı onlarca marka arasından dilediğiniz hediyeyi satın alabilir ve 30 TL’lik indirim çekinizi,

4 Temmuz’a kadar yapacağınız giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Özdilek ev tekstili ve departman mağazalar, hipermarketler ve Özdilekteyim.com’da, erkek giyim ürünlerinden ayakkabıya, çanta ve cüzdan seçeneklerinden kişisel bakım ürünlerine ve en hoş kokulu parfümlerden babanızın çok seveceği elektronik eşyalara kadar yüzlerce hediye alternatifi sizleri bekliyor.