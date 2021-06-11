PKK/KCK operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; PKK/KCK Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik Bugün sabah saatlerinde Kocaeli Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Kocaeli merkezli, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında Van Büyükşehir Belediyesi eski HDP eş başkanı M.A.’nın da bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde sorguları tamamlanan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.