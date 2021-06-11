Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 7 tutuklama

Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamulleri, makaron ve Sahte TAPDK bandrollerini piyasaya sürüldüğü belirlendi. Kocaeli Merkezli, Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 TUTUKLU
Belirlenen adreslerde ise yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin 200 adet dal boş makaron, 590 bin 100 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK Bandrolü, 33 kilo Nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 adet TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 şüpheli ise Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Akşam saatlerine kadar süren sorgunun ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.