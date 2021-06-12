DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanı istifa etti

Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi’nde 6 Ağustos 2020’da atanmış kurucu ilçe başkanı olan 25 Ekim 2020 tarihinde de düzenlenen kongre ile Karamürsel’de seçilmiş ilçe başkanı olan Hayrettin Karacaer görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Karacaer istifası ile ilgili, “06 Ağustos 2020 tarihinde atanmış kurucu ilçe başkanı,25 Ekim 2020 tarihinde kongre ile seçilmiş Demokrasi ve Atılım Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” dedi.