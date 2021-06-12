Engin Koyun’dan Umut’a geçmiş olsun mesajı

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, İzmit Belediyesi Basın Yayın Birimi’nde görevli olan ve önceki yıllarda Kocaelispor’u takip eden Umut Karagöz’e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Engin Koyun “Değerli gazeteci kardeşimiz Umut bir rahatsızlık geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum. Allah tez zamanda şifasını verir inşallah” dedi. Umut Karagöz pazartesi akşamı kalbindeki rahatsızlıktan ötürü Kocaeli Devlet Hastanesi’ne yatırılmış ve 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra kalbine stent takılmıştı.