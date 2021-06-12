Kocaeli Spor Şöleni başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün organize edilen Spor Şöleni başladı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Büyükşehir Belediyesi, spor şöleniyle, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendiği şölende birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Özelikle takımlar arasında tatlı rekabet gözlerden kaçmadı .

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

Spor şöleni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşiyor. Spor Şöleninde, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlardan oluşuyor.

1 gün sürecek Spor Şöleni programı ise şöyle:

12 Haziran 2021 / Cumartesi

Saat

09:00 Alanda Toplanma - Teknik Kontroller

09:30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kura Çekimi

10:00 Ayak Tenisi Şampiyonası Müsabakaların Başlaması

(21 Yaş Üstü - 16 Takım Elemeleri)

11:30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - 16 Takım Elemeleri

12:30 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

13:00 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

14:00 Spor Şöleni Etkinliklerin Başlaması

14:15 Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Şöhretler Karmasının

Ayak Tenisi Müsabakası

14:30 Selamlama Konuşması

14:40 Etkinlik Alanlarını Ziyareti

14:45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü Yarı Finalleri (4 Takım)

15:45 Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı Yarı Finalleri (4 Takım)

16:45 Ayak Tenisi Şampiyonası Üçüncülük Müsabakaları

17:15 Spor Şöleni Etkinliklerinin Bitişi

17:45 Ayak Tenisi Şampiyonası Finali

18:30 Ayak Tenisi Şampiyonası Kupa Töreni ve Bitiş