Eray Şamdan’dan tarihi başarı!

Paris’te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nda 67 kiloda tatamiye çıkan, ilimizin gururu Eray Şamdan kategorisinde ilk sırayı alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanarak Kocaeli spor tarihine geçti.

TEK TEK TURLARI GEÇTİ

98 ülkeden 500'e yakın sporcunun tatamiye çıktığı organizasyonda erkekler kumite 67 kiloda ilk turu bay geçen Eray, ikinci turda Faslı Oussama Edari’yi 5-1, üçüncü turda Polonyalı Milosz Sabiecki’yi 5-0 mağlup etti. Eray Şamdan, dördüncü turda da Malezyalı Kumar Prem Kumar’ı 5-0 geçerek grup finaline çıktı. İlimizin tarihe geçen karatecisi Eray grup finalinde de Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yı da 3-1 yenerek son dörde kaldı.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Eray Şamdan dörtlü final grubunda yaptığı ilk maçta Azeri Firdovsi Farzaliyev’i son saniyede aldığı puanla 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Milli karateci ikinci maçta Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile berabere kaldı. Şamdan, son maçında Macar Martial Yves Tardissi’yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı aldı ve Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazandı.

DİLARA BOZAN’DAN BÜYÜK BAŞARI

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nın ilk gününde kadınlar katada Dilara Bozan ilk turda grup birincisi olarak ikinci tura çıktıktan sonra ikinci turda da grup ikincisi olarak üçüncü tura yükseldi. Bozan, üçüncü turda 25.08 puanla grubunu ilk sırada tamamlayarak son dörde kaldı.

İTALYAN, İRANLI VE ALMAN’IN ÜZERİNDE

Final grubunda İtalyan Alexandra Feracci, İranlı Fademeh Sadeghi ve Alman Jasmin Juettner’i arka arkaya yenen Dilara Bozan, Paris’teki turnuvada şampiyon olarak Tokyo 2020’ye katılma hakkını elde etti. 2020 Tokyo bileti almasını bildi. Böylece Türkiye sekiz kategorinin yedisinde Tokyo’da mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAHANE BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR

Olimpiyat Oyunları programında ilk kez yer alacak karate branşında daha önce erkekler katada Ali Sofuoğlu, erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ve kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu, Tokyo 2020 vizesi almıştı. Bu isimlere Eray Şamdan ve Dilara Bozan da eklendi.