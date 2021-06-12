Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 Haz 2021 - 13:30- Spor G: 12 Haz 2021 - 13:46

Eray Şamdan’dan tarihi başarı!
mask

Paris’te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nda 67 kiloda tatamiye çıkan, ilimizin gururu Eray Şamdan kategorisinde ilk sırayı alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanarak Kocaeli spor tarihine geçti.

TEK TEK TURLARI GEÇTİ

98 ülkeden 500'e yakın sporcunun tatamiye çıktığı organizasyonda erkekler kumite 67 kiloda ilk turu bay geçen Eray, ikinci turda Faslı Oussama Edari’yi 5-1, üçüncü turda Polonyalı Milosz Sabiecki’yi 5-0 mağlup etti. Eray Şamdan, dördüncü turda da Malezyalı Kumar Prem Kumar’ı 5-0 geçerek grup finaline çıktı. İlimizin tarihe geçen karatecisi Eray grup finalinde de Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa’yı da 3-1 yenerek son dörde kaldı.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Eray Şamdan dörtlü final grubunda yaptığı ilk maçta Azeri Firdovsi Farzaliyev’i son saniyede aldığı puanla 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Milli karateci ikinci maçta Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa ile berabere kaldı. Şamdan, son maçında Macar Martial Yves Tardissi’yi 4-2 mağlup ederek grubunda ilk sırayı aldı ve Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele etmeye hak kazandı.

DİLARA BOZAN’DAN BÜYÜK BAŞARI

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nın ilk gününde kadınlar katada Dilara Bozan ilk turda grup birincisi olarak ikinci tura çıktıktan sonra ikinci turda da grup ikincisi olarak üçüncü tura yükseldi. Bozan, üçüncü turda 25.08 puanla grubunu ilk sırada tamamlayarak son dörde kaldı.

İTALYAN, İRANLI VE ALMAN’IN ÜZERİNDE

Final grubunda İtalyan Alexandra Feracci, İranlı Fademeh Sadeghi ve Alman Jasmin Juettner’i arka arkaya yenen Dilara Bozan, Paris’teki turnuvada şampiyon olarak Tokyo 2020’ye katılma hakkını elde etti. 2020 Tokyo bileti almasını bildi. Böylece Türkiye sekiz kategorinin yedisinde Tokyo’da mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAHANE BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR

Olimpiyat Oyunları programında ilk kez yer alacak karate branşında daha önce erkekler katada Ali Sofuoğlu, erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, kadınlar kumite 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ve kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu, Tokyo 2020 vizesi almıştı. Bu isimlere Eray Şamdan ve Dilara Bozan da eklendi.
# Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası, Eray Şamdan, Oussama Edari

12 Haz 2021 - 13:30 Kocaeli- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.259.041 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2-ELEKTRİK TEKNİKERİ

- Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili MYO bölümlerinden mezun, - İşini dikkatli ve titizlikle yapan, - Askerlik görevini tamamlamış...

0262 335 63 66  HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

ELEMAN ARANIYOR

KULLAR’DA KURULACAK  OLAN  FABRİKAMIZA  ELEMANLAR ALINACAKTIR. 1- MONTAJ ELEMANI - Endüstri Meslek Lisesi veya Üniversitelerin ilgili  MYO böl...

0262 335 63 66 HYDRO-PACK MÜHENDİSLİK MAKİNA HİDROLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

ELEMAN ARANIYOR

- SERVİSİMİZİN MEKANİK BÖLÜMÜ USTALIĞINI YÜRÜTECEK, KONUSUNDA DENEYİMLİ PERSONEL ARANIYOR. - İŞ YERİMİZDE ÇALIŞACAK GENÇ, DİNAMİK, EMEKLİ VE TECRÜB...

0262 335 50 03 AUTO KİNG

ÜRETİM ELEMANI 

- ENGELLİ KADROMUZ İÇİN  EMEKLİ OLMAYAN BAY ELEMAN (Temizlik işlerini yapabilecek fiziki şartlarda) -  TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle...

ELEMAN ARANIYOR

 ELEMAN ARANIYOR AÇIKLAMA :  - ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI,  -  EMEKLİ OLMAYAN  - FORKLİFT OPERATÖRÜ  (Kamyon ehliyetli t...

Satılık dubleks daire

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...

0538 094 41 95

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ankaragücü  adayları açıklamalarda bulundu mask
Ankaragücü  adayları açıklamalarda bulundu
Sağlam: “1.Lig’de görev yapmam” mask
Sağlam: “1.Lig’de görev yapmam”
Bursaspor, Hakan Cenkçiler’le anlaştı mask
Bursaspor, Hakan Cenkçiler’le anlaştı
Kocaelispor’la şampiyon olmayı çok istiyorum mask
Kocaelispor’la şampiyon olmayı çok istiyorum
Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Akdaş oldu mask
Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Akdaş oldu
Stancu ve Momchil’i  mutlaka istiyoruz mask
Stancu ve Momchil’i  mutlaka istiyoruz
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İşte Kocaelispor’un sır gibi sakladığı gündemdeki yabancılar mask
İşte Kocaelispor’un sır gibi sakladığı gündemdeki yabancılar
29 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti mask
29 yaşındaki genç pompalı tüfekle intihar etti
İnşaat halindeki binada ipte asılı bulundu mask
İnşaat halindeki binada ipte asılı bulundu
"Bana layık değil" diye anlattığı eski eşini çocuklarının önünde öldürdü mask
"Bana layık değil" diye anlattığı eski eşini çocuklarının önünde öldürdü
Tartıştığı yengesini boğup mezara gömdü mask
Tartıştığı yengesini boğup mezara gömdü
Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi mask
Öldürdüğü yakın arkadaşının ailesinden helallik istedi

GALERİ

Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi mask
Osmangazi Köprüsü’nü saran deniz salyası havadan görüntülendi
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi   mask
Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi  
2020’nin ‘Doruktakileri’ ödüllerini törenle aldı mask
2020’nin ‘Doruktakileri’ ödüllerini törenle aldı
Kaçak avlanan 3 ton kalkan balığına Sahil Güvenlik ekipleri el koydu mask
Kaçak avlanan 3 ton kalkan balığına Sahil Güvenlik ekipleri el koydu
Köpeği ezip yoluna devam etti mask
Köpeği ezip yoluna devam etti
4 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı mask
4 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL