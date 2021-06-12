Kocaeli’de aranan 26 şahıs operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce bugün yapılan hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma, vb. suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda aranan toplam 26 şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken şahısların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.