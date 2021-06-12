Kocaeli’de aranan 26 şahıs operasyonla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce bugün yapılan hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, uyuşturucu uyarıcı madde satın alma bulundurma veya kullanma, vb. suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl ağır hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda aranan toplam 26 şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alınırken şahısların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.