Gülümse Kafe’nin kapıları mutluluğa açılacak

İnsanların huzur içinde nefes alabilecekleri sosyal alanlar inşa eden İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi’nde hizmete açtığı Gülümse Kafe’ye yeni bir fonksiyon daha ekledi. Gülümse Kafe’de nezih bir nikâh alanı oluşturan İzmit Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı alanda nikâh yapmaktan çekinen vatandaşlara yeni bir mekân kazandırdı.

200 KİŞİLİK GENİŞ VE FERAH

İzmit Belediyesi iştiraklerinden ŞARBAŞ tarafından işletilecek nikah alanı, Çınar Kadın Kooperatifi’nin başarılı kadınları tarafından süslendi. 200 kişilik kapasitesiyle butik ve nezih bir mekân olan yeni nikâh alanı, çiftlerin mutluluğa açılan kapısı olacak. Bölgede yaşayan vatandaşların rahatsız olmaması için sadece nikah merasimi yapılacak alanda hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin başvuruları alınmaya başlandı.

AÇIK HAVADA RİSKTEN UZAK

Yeni nikâh alanını gezen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemiyle birlikte kapalı alanlar tehlikeli hale geldi. Biz de dedik ki: Gülümse Kafe’mizin çok güzel bir alan var. Bu alanda nezih, güzel, butik nikâhlar neden yapmayalım. Açık havada pandeminin getirmiş olduğu olumsuz sonuçları bertaraf edecek şekilde buraya çok güzel bir nikâh merasim alanı olarak tertip ettik. Böylesi güzel süslü ve renkli, nikâhlarımızı gerçekleştireceğimiz alan oluşturduk

İLK İMZALAR BURADA ATILACAK

Burası hem kafe olarak hizmet verecek, hem de güzel bir nikâh merasim bahçesi olarak kapılarını vatandaşlara açacak. Çınar Kadın Kooperatifi’mizin el emekleriyle süslediği bu şirin alanda güzel birlikteliklerin ilk imzaları atılacak. Gençlerimize, çiftlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu konuda emek veren değerli başkan yardımcımız Sibel Hanım’a, müdürlüğümüze ve Çınar Kadın Kooperatifi’ndeki kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞA KALİTELİ HİZMET

Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla işletmelerimizi kişiler aracılığıyla değil olabildiğince kendimiz işletiyoruz. İhalesi biten yerlerimizi uhdemize alarak gerek ücretsiz gerekse çok küçük bütçelerle vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Burasının da ihalesi bittiğinde tekrar ihaleye çıkmadık. Sıfırdan düzenledik ve ilk sosyal tesisimiz olarak çok güzel bir alan oluşturduk. Şimdi de yeni bir fonksiyonuyla daha İzmitlilerin hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.