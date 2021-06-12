Başkan Hürriyet, Sancaklı’yı da unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 1991-92 sezonunda 1. Lig’de 29 gol atarak gol kralı olan ve Kocaelispor’u şampiyonluğa taşıyan Saffet Sancaklı’yı gönderdiği hediyelerle mutlu etti. Yeşil siyah formayla 100’ün üzerinde maça çıkarak en fazla gol atan futbolcu unvanını elde eden günümüzün MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli ziyareti esnasında başkan Hürriyet’in hediyelerini alırken hatırlanmanın sevincini yaşadı.

MECLİSTEKİ ODASINA ASACAK

1991-92 yılı şampiyonluğuna özel olarak hazırlanan plaketin yanı sıra Dünden Bugüne Şampiyon Kocaelispor Dergisi ile posterini de alan Saffet Sancaklı, dergiyi büyük dikkatle incelerken geçmişe dalıp anılarını tazeledi. Kendisinin de bulunduğu poster ile şampiyonluk plaketini Ankara’daki meclis odasına asacağını belirten Saffet Sancaklı, başkan Hürriyet’e vefalı davranışından dolayı teşekkürlerini gönderdi.