Da Costa ile ilgili: İyi futbolcu ama problemli!

Kocaelispor’un transferinde sona geldiği Portekiz asıllı Fas Milli Takımı stoperi Manuel Da Costa ile ilgili referanslar çok da olumlu değil. Kaliteli bir futbolcu olduğu belirtilen Da Costa’nın bir kadar da sorunlu bir futbolcu olduğu ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon Erzurumspor’da oynayan Da Costa ile ilgili olarak dönemin teknik direktörü Yılmaz Vural’ın sözleri hafızalardaki tazeliğini koruyor.

YILMAZ VURAL’IN O SÖZLERİ

Yılmaz Vural’un Kocaelispor’un anlaşmak üzere olduğu Manuel Da Costa ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Da Costa denilen kardeşimiz, aşçılara ‘İki yumurtanın sarısı birbirine değerse ben yemem’ diyordu. Mesela tavuk istiyordu, yapılıyor, ‘Ben bu kadar istemem, daha büyük tavuk isterim’ ya da ‘Bunun sosu kötü olmuş, sen bana sandviç yap’ diyordu. Sandviçten bir ısırık alıp ‘Aaa, bu güzel olmamış’ deyip sandviçi aşçının üzerine fırlatacak kadar ahlaksız biriydi.

AYAĞIM AĞRIYOR BAHANESİ!

Bu oyuncu, ısınma yaparken ‘Ay yeter, ısındık’ deyip takımı içeri sokuyordu. Biz Costa’yı kadro dışı bırakmamıştık. Costa bize haber yolladı, ‘Benim ayağım ağrıyor, Denizli maçına gelmeyeceğim’ dedi. Ben sonra yardımcı hocaları Costa’yla konuşsunlar diye yolladım. Costa, ‘Siz üç oyuncuyu kadro dışı bıraktınız ve ben de onlardan yanayım. Bavullarınızı toplayıp siz buradan gidin’ diyerek bizi tehdit etti.