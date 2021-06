Hürriyet, Göçmen Dernekleri ile buluştu

İzmit’te farklı kültürlerin yaşatılması adına dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık fikir alışverişinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’de Göçmen Derneklerini ağırladı. İzmit Kent Konseyi ortaklığında düzenlenen etkinliğe Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi ile İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu katıldı.

İNSAN HAYATINA YATIRIM

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birlikte kentte herkesi kucaklayarak herkesin bir arada olmasını ve yatırımın her daim insana yapılması gerektiğini belirten Hürriyet, “Beraberce, dayanışma göstererek yapacağımız projeler işin detayı, amacımız daha çok sizlerle bir araya gelebilmek. Sizlerle sık sık bir araya gelerek, ihtiyaç ve taleplerinizi dinlemek istiyoruz. Beraberce proje üretmek bizim için çok kıymetli. Bizler pandemi koşullarına rağmen, halkın kullanımı için varolan alanlarda nasıl iyileştirmeler yapabiliriz ve bu hizmetten nasıl daha çok insan yararlanabilir diye düşünüyoruz. Beton projeleri değil insan hayatına yatırımın derdindeyiz.

GÖÇ MÜZESİ PROJESİYLE TÜM KÜLTÜRLER BİR ARADA OLACAK

Sivil düşünce gerçekten kentlerin ihtiyacı olan önemli bir dayanışma modeli. Kent Konseyimizle başlattığımız Balkan Evi projemiz kapsamında gerekirse bir komisyon oluştururuz. Hem pratik hem kolay hem de bizim de size vereceğimiz katkıyla, her zaman yan yana olma gayreti içerisinde olacak bir model düşüneceğiz. Paydaş olduğumuz kurumlara çok önem veriyoruz. Yakında hayata geçireceğimiz nikâh alanlarından tutun da kafe gibi tüm alanların hepsi sizlere açık olacak. Dernek çatısı altında yapılacak olan etkinliklerde sizlere ücretsiz kullanım hakları tanıyacağız.

HER ZAMAN YANINIZDAYIM

Sosyal projelere çok önem veriyorum. Belediyecilik demek her yere betonlar yapmak demek değil. İnsanların standartlarını yükseltmek demek. En önemli proje; insanın hayatında geleceğe dair bir tuğla koymaktır. Ben de dernekçilik yapmış birisiyim. Dernekler sadece belli zamanlarda bir araya gelen yerler olmamalı. Var olan çalışmalarla var olan imkânlarla insana en iyi dokunan, insana iyilik eden sivil toplumun yapacağı her işe destek vereceğim. Amacımız kentin güzelleştirilmesi, kentte yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşamasıysa eğer; her zaman yanınızdayım. Bu sabah beraber olduğumuz için teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle.” diyerek sözlerini noktaladı.

ESKİŞEHİR’DE GÜZEL KARŞILANDIK

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Nisan ayındaki süreçte Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in makamında da bir ziyaret gerçekleştirmiştik. O toplantının ardından biz 4 ayrı toplantı daha gerçekleştirdik. Bugünkü kahvaltı öncesi Perşembe günü buradaki heyetle birlikte belediyemizin tahsis ettiği araçla Eskişehir başkanları bizleri karşıladı, ağırladılar. Bu vesileyle onlara da teşekkür ederim. Hem oradaki alanları gözlemledik hem de kafamızda başka fikirler oluştu. Bundan sonra neler yapabiliriz hep birlikte tekrar konuşarak Balkan Evi projemizi hayata geçireceğiz.”ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZA GELECEĞİMİZİ AKTARMALIYIZ

Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Dülger, “Para kazanmak veya piknik yapmak değil kültürümüzü yaşatmak için bir arada olmalıyız. Bizim ihtiyacımız olan çocuklarımıza geçmişimizi aktarmak için faaliyet alanı oluşturmak. 10-11 dernek var aramızda dayanışma olmalı.” diyerek Başkan Hürriyet’e bu faaliyetleri için teşekkürlerini iletti.

GAZETECİ YOLDAŞ’A PLAKET

Kentte 36 yıl aktif gazetecilik yapan Murat Yoldaş, Gülümse Kafe’de gerçekleşen etkinliğe katıldı. Hürriyet, verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek Yoldaş’a plaket takdim etti.

Başkan Hürriyet, Murat Yoldaş’ı emeklilik hediyesi olarak tatil yapması adına Sarısu Kampı’na davet etti. Ayrıca dernek başkanlarından Murat Yoldaş’a kıspet maketi hediye edildi.



TÜM GÖÇMENLER BİR ARADA

İzmit Belediyesinin hazırlamış olduğu organizasyona; Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu, Kocaeli Balkan Göçmenleri Derneği Kurucu Üyesi Osman Çakır ve üyeler Kadriye Topaloğlu ile Emine Çakır, Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Dülger, Tüm Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Cavide Öztürk, Tüm Balkan Türkleri Derneği CHP Genel Merkez Balkan Masası Kocaeli İl Sorumlusu Selim Yıldız, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerim Bayarı, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Kardeş, Gölcük Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Korkut, Gölcük Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şerif Özer, Gölcük Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Kaya, Başiskele BAMDER Başkan Yardımcısı Atilla Öntürk, Başiskele BAMDER Muhasip Raşit İlhan, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Kırbaş, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Muasip Tamer Özbaş, Kocaeli Yalakdere Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Sekreteri Recep Sülün, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkan Yardımcısı Selahattin Durmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkan Yardımcısı Saffet Cengiz, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Yılmaz, Kocaeli Pomak Kültür Derneği Başkanı Orhan Eren, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Derneği Başkanı Ayşe Alparslan, Kocaeli Rumeli Türkleri Balkan Kadınları Derneği Yöneticileri Şengül Özkanlı ile Birsen Arslanoğlu katılım gösterdi.