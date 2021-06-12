Hürriyet, Yahyakaptan’da yenileme çalışmalarını inceledi

Yahyakaptan Mahallesi’nde yıllardır yenilenmeyen ve deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlatan İzmit Belediyesi, vatandaşlara daha kullanışlı ve görsel açıdan daha estetik yaya yolu hazırlıyor. Ayrıca, uzun süredir bakımı yapılmayan ve İzmit Belediyesinin el attığı Amfi Tiyatro, yenilenmiş haliyle kentin hizmetine sunulacak.

İZMİT’E VE İZMİTLİLERE YAKIŞACAK ALANLAR

Yahyakaptan Mahallesi’nde yapımı devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, teknik ekipten çalışmalar ve süreçle ilgili bilgi aldı. Vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak adına çalışmaları yakından takip eden Hürriyet, kaldırım çalışmalarının ardından konser, anma etkinliği ve söyleşi gibi etkinliklerin düzenlendiği Amfi Tiyatro’daki yenileme çalışmalarını inceleyerek, İzmit’e ve İzmitlilere yakışır bir sanat alanı oluşturacaklarını belirtti.