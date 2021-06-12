Şirinspor yönetiminden destek!

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve geçen sezon itibari ile A takıma alınan Mervan Yusuf Yiğit’in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılmıştı. Genç kanat forvetin doğum yeri olan Kartepe’nin Şirinsulhiye’de üzerinde futbolcunun fotoğrafının yer aldığı dev bir bayrak asıldı.
2 SEZONDA 33 MAÇI, 4 DE GOLÜ VAR
Şirinspor yönetimi “Şirinspor’dan yetişen Yusuf Mervan Yiğit’e ve Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarılar dileriz” ifadesini kullandı. Mervan geride bıraktığımız sezon Kocaelispor forması ile 18 lig 2 de kupa maçında oynadı ve 1 gol attı. Şirinspor ve Kartepe Belediyespor formaları da giren 2001 doğumlu futbolcu 2 sezon önce ise 12 lig ve 1 kupa maçında 3 kez fileleri havalandırmasını bilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.