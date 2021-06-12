Şirinspor yönetiminden destek!

Kocaelispor’un alt yapısında yetişen ve geçen sezon itibari ile A takıma alınan Mervan Yusuf Yiğit’in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatılmıştı. Genç kanat forvetin doğum yeri olan Kartepe’nin Şirinsulhiye’de üzerinde futbolcunun fotoğrafının yer aldığı dev bir bayrak asıldı.

2 SEZONDA 33 MAÇI, 4 DE GOLÜ VAR

Şirinspor yönetimi “Şirinspor’dan yetişen Yusuf Mervan Yiğit’e ve Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarılar dileriz” ifadesini kullandı. Mervan geride bıraktığımız sezon Kocaelispor forması ile 18 lig 2 de kupa maçında oynadı ve 1 gol attı. Şirinspor ve Kartepe Belediyespor formaları da giren 2001 doğumlu futbolcu 2 sezon önce ise 12 lig ve 1 kupa maçında 3 kez fileleri havalandırmasını bilmişti.