Sağlık Bakanlığı güncel tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün 218 bin 758 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542’ye ulaştı.

VAKA SAYISI 6 BİNİN ÜZERİNDE

Semptom gösteren 503 hastayla birlikte 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435’e çıktı. Can kaybı da 75 artarak 48 bin 668’e yükseldi.

973 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte, 5 bin 112 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5 milyon 1698 bin 57’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, ağır hasta sayısı da 973 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Sağlık Bakanlığı'nın 11 Haziran verilerine göre, 224 bin 128 test yapılırken semptom gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 261 yeni vaka tespit edilmişti. 69 kişi hayatını kaybederken 6 bin 217 kişi de sağlığına kavuşmuştu.