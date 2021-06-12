Kocaeli’de göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslar ve göçmen kaçakçılığına yönelik bugün yapılan planlı uygulamada 3 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 6’sı Fas, 9’u ise Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen ve 3 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 15 düzensiz göçmen gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. 3 şahıs ile ilgili de adli işlem başlatıldı.