Minik Ayla yaşam savaşını kaybetti

Gebze’de yaşayan Sena-Selçuk Urcan çiftinin kızları Alya Urcan’a 6 aylıkken kanser teşhisi kondu. Yüz felci geçiren küçük Alya’nın ailesinin hastaneye başvurması üzerine yapılan tetkikler sonucunda Alya’ya beyin tümörü tanısı koyuldu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başlayan tedavi sürecinde Alya, Okan Üniversitesi ve Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde beyin tümörü ve hisrosefeli ameliyatları oldu. Sayısız kez kemoterapi tedavisi gören 3 yaşındaki Alya'dan acı haber geldi. Alya Urcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.