Hakan Çakar’dan Hasan Ayaz’a; “AKP İzmit’in eş başkanı olmuş”

AKP Önceki Dönem İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, başkanlık döneminde yaptığı çıkışlar ile zaman zaman gündem olmuş, teşkilatın sahip çıktığı bir isim halini almıştı. Ayaz, yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olmak için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti. Seçimin ardından uzun bir süre sonra Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından İzmit Koordinatörü olarak atanmıştı.

“EŞ BAŞKAN TARAFINDAN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR”

Koordinatörlük görevini sürdüren Ayaz, sürekli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i hedef alan açıklamalar yapıyor. Ayaz için AKP İzmit İlçe Eş Başkanı yakıştırması yapan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, duruma tepki gösterdi. Hakan Çakar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “AKP İzmit ilçe eş başkanı Hasan Ayaz yine açıklamalar da bulunmuş. Yıllarca Yeşilova Turan Güneş caddesine bir tuğla koyamayan AKP iktidarı, her ne hikmetse İzmit Belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in, Yeşilova halkının istekleri doğrultusunda yaptığı proje çalışmalarına Eş başkan Hasan Ayaz tarafından açıklama yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“NEYİ PAYLAŞAMADINIZ DA İSTİFA ETTİNİZ”

Çakar açıklamasının devamında, “Yıllardır bir tek çivi çakmayan AKP’li başkanlar, iktidarı kaybedip, muhalefete geçince yapılan yatırımları engellemeye çalışıyorlar. Ne kadar engellemeye kalkarsanız kalkın, halkımızın istekleri doğrultusunda hizmet etmeye, projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bugün Yeşilova Mahallesi, Turan Güneş caddesi, yarın köyler, öbür gün Kuruçeşme, bir sonra ki gün Yahya Kaptan, Körfez mahallesi, Alikahya, 7/24 İzmit halkına yakışır yatırımlara çalışmalara devam edeceğiz. Sayın Ayaz, Nevzat Doğan ile 7 yıl önce neyi paylaşamadınız da başkan yardımcılığından istifa ettiniz? İzmit halkının sizlere verdiği yetkiyi bırakıp, kendi şahsi menfaatiniz için görevden ayrıldınız. İzmit halkı bundan sonra sizlere o yetkiyi vermeyecek” dedi.