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13 Haz 2021 - 12:46- Gündem G: 13 Haz 2021 - 13:18

Sporda marka bir kent haline geleceğiz

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende birçok sporcu yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Spor Şöleni büyük bir coşkuyla tamamlandı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı şölende Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaeli’yi sporda marka haline getireceklerini ifade ederek sporun önemine işaret etti. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende birçok sporcu yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olarak ve ücretsiz gerçekleşen Spor Şöleni'nde ücretsiz etkinliklerle gençleri spora teşvik etmek amaçlandı. Bu anlamda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Yılmaz gençleri yalnız bırakmayarak programa katılım gösterdiler. Programa ayrıca Kocaelispor’un efsane futbolcularından Kaan Dobra, Ramis Soydaş, Nuri Çolak, Fevzi Açıkgöz, Cihan Haspolatlı, Cem Sinan Vergül, Mustafa Serdar, Metin Özkan da katıldı.

BİZ SPORU BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın uzunca süren pandemi sürecine dikkat çekerek sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeniden katılımcılarla birlikte olduğundan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Spor tarihimizde önemli yer edinmiş efsanelerimiz de burada. Önemli olan sporu bir yaşam biçimi haline getirmek. Başından beri sporla ilgiliyiz. Biz gençlerimizi sportif anlamda geleceğe hazırlıyoruz.’’ dedi.

HER BAŞARILI SPORCUNUN ARAKASINDA BİR AİLE VARDIR.

Sporcu yetişmesinde ailenin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın “Her başarılı sporcunun arakasında bir aile vardır. Anne ve babalar çocuklarınızı ihmal etmeyin, biz de size destek olacağız. Biz 4-5 yaşlarından itibaren çocuklarımızla buluşup spor yapacağız ve bunun için test merkezlerimiz de mevcuttur. Bu merkezlerde çocuklarımızı doğru alana kanalize etmeye çalışıyoruz. En sonunda ise Amatör Spor Kulüpleri ve Kağıtsporumuzla tanıştırıp onların sporcu olmaları için ön ayak olmaya çalışıyoruz. 15 yıllık bir proje çocuklarımızı dünya çapında sporcu yapacaktır. Her dalda çalışmalarımız var ve her alanda Spor Kenti Kocaeli oluşturuyoruz.” diye konuştu. 

KOCAELİSPOR’A DEĞİNDİ

Konuşmasının sonunda Kocaelispor’la ilgili konuşan Başkan Büyükakın önümüzdeki sene Kocaelispor’un Süper lige çıkma mücadelesi vereceğini hatırlatarak bu mücadelede desteklerinin devam edeceğini yineledi.  “Kocaelispor’la bu yıl şampiyon olduk ve 1.lige çıktık ve şu müjdeyi size vereyim önümüzdeki sene net olarak süper lig için mücadele edeceğiz ve inşallah çıkarız. Kocaeli kentimizin insanı spora çok yatkın ve birçok sporcu çıkarıyoruz. 15 yıl sonra inşallah sportif olarak çok gelişmiş olacağız çünkü bizim projelerimiz en az 15 yıllıktır. Sporda marka bir kent haline geleceğiz. Kağıtspor Basket takımımızı da Basketbolda marka haline getirmeye çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı. 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN AYAK TENİSİ OYNADI

Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendiği şölende birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Özellikle takımlar arasında tatlı rekabet gözlerden kaçmadı. Başkan Büyükakın etkinlik alanlarını gezerek gençlerle oyunlar oynadı. Özelikle Kocaelispor’un efsaneleriyle yapılan ayak tenisi maçı nefesleri kesti. Başkan Büyükakın ayak tenisi müsabakasında estetik hareketler yaparak dikkat çekti.

SÜRPRİZ HEDİYE VE KUPA TAKDİMİ

Spor Şöleninde, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlar oynandı. Gün sonunda derece yapan sporcu ve takımlara sürpriz hediye ve kupa takdimi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım tarafından yapıldı.  

# çocuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor, proje, Doç. Dr. Tahir Büyükakın, aile

13 Haz 2021 - 12:46 - Gündem

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