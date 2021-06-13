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13 Haz 2021 - 13:23- Gündem G: 13 Haz 2021 - 13:26

Muhtarlar, A Takımı’nı ‘112 Acil’e benzetti

Kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olan A Takımı, Kocaelili muhtarlar tarafından 112 Acil Servisi’ne benzetildi. A Takımı, taleplere daha hızlı cevap vermek için kuruldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu A Takımı Kocaeli’de ses getirdi. Büyükşehir’in kırsal kalkınma hamlesinin bir parçası olan A Takımı en çok da köy muhtarlarını sevindirdi. A Takımı’nı 112 Acil Sistemi’ne benzeten muhtarlar köylere yapılacak hızlı müdahalenin pek çok sorunu ortadan kaldıracağı konusunda hem fikir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür eden muhtarlar projenin Kocaeli için büyük kazanım olduğunu vurguladılar.

EKİPLER MODERN ARAÇ VE TEÇHİZATLA DONATILDI

Büyükşehir, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlamak amacıyla  “Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı” ekibi kurdu. Modern araç, iş makinesi ve ekipman desteğiyle donatılan A Takımı, ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözecek. Projeyi gururla karşılayan muhtarlar, A Takımı’nı değerlendirdi.

“KIRSALA YAPILAN HİZMETLER TAKDİRE ŞAYAN”

Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı ve İzmit Kurtdere Mahalle Muhtarı Mustafa Ersoy, “Büyükşehir Belediyemizin kırsala yaptığı hizmetler takdire şayandır. Talepler neticesinde böyle bir proje hayata geçirildi. Kırsaldaki çalışmalara büyük katkı sunacaktır” diyerek A Takımı’nın önemine değindi.

ALTYAPIYA ACİL MÜDAHALE

Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kandıra Beylerbeyi Köyü Muhtarı Musa Yener, projeyi 112 Acil Servisi’ne benzetti. Altyapıya acil müdahale edileceğini vurgulayan Yener, projenin Kandıra için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi.

“GURURLANDIĞIMIZ BİR PROJE”

Kandıralı bir diğer muhtar Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı ve Çerçili Mahalle Muhtarı Mustafa Satılmış da “Kırsal alanı en geniş olan ilçe olan Kandıra bundan en fazla yararlanacak ilçe olacaktır” dedi. “Gururlandığımız bir proje” ifadelerini kullanan Satılmış, “Başkan Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

HIZLI ÇÖZÜM ÜRETİLECEK

Başiskele Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş da “Bir çukur için beklediğimiz oluyordu. Ufak tefek olmasına rağmen göze batan işler bunlar. Şimdi hızlı bir şekilde çözülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“A TAKIMI MÜKEMMEL”

Başiskele Altınkent Mahalle Muhtarı İsmail Şenkul da A Takımı’nı “mükemmel bir proje” olarak değerlendirdi. Şenkul, “Yapılan yatırım tamamen halk için. Vatandaş ‘bir şey var burada’ dediğinde ekipler anında müdahale edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YERİNDE UYGULAMA

Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı ve Körfez Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk İse “Çok daha hızlı müdahale edilecek. Çok yerinde bir uygulama oldu. Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere Büyükşehir ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BAŞKA ÖRNEĞİ YOK”

Derince Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç da, “A Takımı projesinden çok memnun olduk. Türkiye’de başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“A TAKIMI BÜYÜYECEK”

“Küçük işler için büyük projeler bölünemiyordu” diyen Tokuç, “Yapacağımız işler kalıyordu. A Takımı’nın ileride daha da büyüyeceğine inanıyorum. Hep beraber Kocaeli’ye daha güzel hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

13 Haz 2021 - 13:23 - Gündem

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