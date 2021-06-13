Pele Nevzat vefat etti!

Belediye Derincespor Kulübü’nün ilk ilk adı olan Ray Spor’un unutulmaz futbolcularından, “Pele Nevzat” olarak bilinen, Birlik Taksi’nin efsane taksicisi, Kerem ile İrem’in babaları Nevzat Elmaser geçirdiği kalp krizi nedeni ile 72 yaşında vefat etti. Merhum Nevzat Elmaser’in cenazesi bugün (Pazar) ikindi namazına müteakip Yenikent İmam-ı Azam Camii'nden kaldırılacak. Derince’nin sembol isimlerinden ve Kocaelispor’un tesis sorumlusu Volkan Elmaser’in de amcası olan Nevzat Elmaser’e Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.