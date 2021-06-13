AKP Milletvekili İlyas Şeker Gölcük’te incelemelerde bulundu

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, ilçe ziyaretlerine Gölcük’le devam etti. Şeker, Cuma gününü ayırdığı Gölcük’te AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti ilçe yöneticileriyle birlikte bir dizi program gerçekleştirdi.

ÇİFTLİK ULU CAMİDE CUMA NAMAZI

Şeker ve beraberindekiler ilk olarak cuma namazını eda etti. Çiftlik Ulu Camii’nde gerçekleşen namazın sonrasında Şeker, yaşamlarını kaybeden kurucu üye İdris Zeren ile Muş eşrafından Aziz Akalın’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

DERNEK VE ESNAF ZİYARETLERİ

Milletvekili Şeker günün kalan bölümünü dernek ve esnaf ziyaretlerine ayırdı. Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilk durak yeri oldu. Ardından AK Parti Kavaklı Mahalle Başkanının da katılımıyla esnaf turuna çıkıldı. Ziyaret edilen her esnafa hijyen paketi hediye edildi.

GÖLCÜK MİLLET BAHÇESİ SULTAN BABA TÜRBESİ

Dernek, STK ve esnaf ziyaretlerinin sonrasında Şeker, ilçede yapılan ve yapımı devam eden projeleri inceledi. Gölcük Millet Bahçesi hakkında yetkililerden bilgi alan Şeker, 56.000 m2 alana sahip, Millet Kıraathanesi, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, bisiklet yolu, koşu yolu, kütüphane, kafeterya ve benzeri doğal güzellikleriyle ilçeye nefes aldıracak projeyi beğendi. Gölcük Saraylı’da bulunan Örcün Sultan Baba Türbesi de ziyaret yerlerinden biriydi. Burada da Şeker, tarihi hamam restorasyonu hakkında bilgi aldı, çalışmaları yerinde gördü. AK Parti Milletvekili Şeker’in Gölcük turu, partilileri de sevindirdi. Kademeli normalleşme sonrası sahadaki çalışmaların tüm hızıyla süreceği kaydedildi.