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13 Haz 2021 - 14:03- Siyaset G: 13 Haz 2021 - 14:05

Milletvekili Yılmaz’ın Başiskele ziyaretleri

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, cuma gününü Başiskele’ye ayırdı. Parti teşkilatı ile birlikte ziyaret ve programlar gerçekleştirdi. İLÇE...
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AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, cuma gününü Başiskele’ye ayırdı. Parti teşkilatı ile birlikte ziyaret ve programlar gerçekleştirdi.

İLÇE TEŞKİLATINI ZİYARET

Milletvekili Yılmaz Başiskele programında ilk olarak parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca, Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen ve yönetimiyle de istişare edip çalışmaları değerlendirdi.

CUMA NAMAZI ATAKENT CAMİ’DE

Milletvekili Yılmaz, daha sonra ilçe teşkilatıyla beraber Atakent Camii’ne geçti. Burada cemaatle kılınan Cuma namazı sonrası ilçe turu kaldığı yerden devam etti. Atakent Mahalesi’nde Denizdibi İlkokulu, Sepetlipınar Mahallesi’nde Sepetlipınar İlkokulu, Karşıyaka Mahallesi’nde Başiskele Anadolu Lisesi, Seymen Mahallesi’nde Şehit Emrah Sapa Ortaokulu ziyaret edilip yetkililerden eğitim süreciyle ilgili bilgi alındı. Milletvekili Yılmaz’ın Başiskele inceleme turu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç ve yönetimini ziyaretle devam etti. Esnafın pandemi döneminde istek ve sorunlarını dinleyen Yılmaz, “Devletimizin esnafa yönelik desteklerinin devam ettiğini bir kez daha kendilerine hatırlattık.” Açıklaması yaptı.

TEKNOPARK İNCELEME TURU

Milletvekili Yılmaz ve beraberinde parti ilçe teşkilatı Atakent Mahallesinde Kocaeli Üniversitesinin Teknopark Teknoloji bölümünü ziyarete de gitti. Yönetim ve yöneticilerden Teknopark'ın sağladığı imkan ve projeler gözden geçirilirken ARGE süreçleri hakkında da bilgiler tazelendi. Esnafın her süreçte devletin tüm imkanlarından yararlanabilecekleri KOSGEB ve TÜBİTAK’tan desteklenen projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

# eğitim, AKP, Sanayi, Kadın, TÜBİTAK

13 Haz 2021 - 14:03 - Siyaset

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