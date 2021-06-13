Kocaeli Valiliği saat vererek uyardı: Su baskınlarına dikkat!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pazartesi günü Saat 03.00 ile 21.00 arasında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."